Николай Расторгуев ответственно выполнял рекомендации врачей после пересадки донорской почки

"Живёт как барин. За него всё делают другие, а сам лишний раз не пошевелится", - делится друг исполнителя.





Друзья и врачи Расторгуева вспомнили, как проходило его восстановление после внедрения донорской почки. В 2009 году артист мог получить инвалидность, а новый орган мог не прижиться, однако певец справился со всеми трудностями, успевая давать концерты. О состоянии Расторгуева и его почечной недостаточности стало известно в 2006 году.Лидеру группы "Любэ" пришлось долго готовиться к пересадке, однако реабилитация после неё оказалась ещё сложнее. Почти все медики были уверены, что эксцентричный исполнитель пустит ситуацию на самотёк и потеряет донорский орган, однако Расторгуев исправно проходил все процедуры.На сегодняшний день он чувствует себя замечательно, хотя не бросил пить и курить. По словам поэта Михаила Андреева, певец любит вино и самогон, и не жалует физическую активность.По словам врача, срок пересаженной почки равен 7-10 годам. Медики надеются, что Расторгуев будет оставаться всё таким же выносливым и крепким.