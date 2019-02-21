АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые проверят методику уничтожения комаров навсегда
EUR 74.68 USD 65.86
Курс валют на 21.02.2019

Ученые: Самки золотистых курносых обезьян кормят чужих новорожденных детенышей

Группа китайских ученых выяснила, что более 87% детенышей золотистых курносых обезьян получали кормление от самок, не являющихся их биологическими материи. Авторы научной работы утверждают, что впервые зафиксировали такое явление среди приматов, обитающих в Старом Свете. Информация о научной работе опубликована в зарубежном издании EurekAlert!.
Ученые: Самки золотистых курносых обезьян кормят чужих новорожденных детенышей

Явление, когда самка вскармливает чужого детеныша, наблюдается у разных млекопитающих. Считается, что это повышает выживаемость потомства и способствует послеродовому репродуктивному восстановлению матери. Однако помощь матери в уходе за новорожденным детенышем никогда не наблюдалась среди обезьян Старого Света.

В процессе исследования ученые пять лет наблюдали за группами золотистых курносых обезьян в национальном заповеднике Шеннонцзя, расположенном в центральном Китае. В результате научной работы авторы получили данные о том, что 40 из 46 детенышей (87%) находились на грудном вскармливании у одной или нескольких самок, не являющихся их матерями. Это наблюдалось преимущественно в течение первых трех месяцев жизни приматов. Впоследствии около 90% матерей (25 из 28) отвечали взаимным уходом за потомством другой самки, если родившая мать некоторое время назад кормила их собственного детеныша.

Авторы исследования утверждают, что такое поведение, возможно, возникло у животных, которым совместная помощь позволяла существовать в суровых, непредсказуемых условиях.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети опубликовали рендер
Николай Расторгуев ответственно
В Израиле показали на видео
Астрономы обнаружили седьмую луну
Apple продемонстрировала изображения
Настя Каменских периодически получает
Военный эксперт рассказал о больших
Камеру Xiaomi Mi 9 признали лучшей для
Звезде "Дома-2" Яне Шевцовой отказывают
Ученые проверят методику уничтожения
Звезда "Дома-2" Александра Шева в
Ученые: Самки золотистых курносых
Ольга Бузова не вошла в рейтинг любимых
Ученые выяснили, что вирус гриппа
Эксперты назвали эффективные способы
Участник шоу «Моя 600-фунтовая жизнь» с
Беспилотные автомобили станут
«GM-АвтоВАЗ» начал продажи
Астрономы опубликовали самые
Специалисты назвали семь мифов и фактов
В Интернете появился снимок
Специалисты назвали четыре привычки,
Ученые: Древние охотники в сибирской
Специалисты рассказали, как правильно
Aston Martin поделился новой
NASA не исключает образование будущего
В России кроссовер Chery Tiggo 7 выйдет
Подписчики раскритиковали модный дом
Специалисты: Сексуальная ориентация и
Британские специалисты раскрыли
Просмотреть все новости