Ученые: Самки золотистых курносых обезьян кормят чужих новорожденных детенышей





Явление, когда самка вскармливает чужого детеныша, наблюдается у разных млекопитающих. Считается, что это повышает выживаемость потомства и способствует послеродовому репродуктивному восстановлению матери. Однако помощь матери в уходе за новорожденным детенышем никогда не наблюдалась среди обезьян Старого Света.В процессе исследования ученые пять лет наблюдали за группами золотистых курносых обезьян в национальном заповеднике Шеннонцзя, расположенном в центральном Китае. В результате научной работы авторы получили данные о том, что 40 из 46 детенышей (87%) находились на грудном вскармливании у одной или нескольких самок, не являющихся их матерями. Это наблюдалось преимущественно в течение первых трех месяцев жизни приматов. Впоследствии около 90% матерей (25 из 28) отвечали взаимным уходом за потомством другой самки, если родившая мать некоторое время назад кормила их собственного детеныша.Авторы исследования утверждают, что такое поведение, возможно, возникло у животных, которым совместная помощь позволяла существовать в суровых, непредсказуемых условиях.