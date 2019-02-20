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Ученые изучают разум червей для разгадки формирования воспоминаний

Представители Центра клеточных и молекулярных исследований Donnelly and U, которые занимаются молекулярной генетикой, начали изучение разума червей. Исследования направлены на разгадку формирования воспоминаний. Работу ученых осветил тематический зарубежный источник.
Ученые изучают разум червей для разгадки формирования воспоминаний

Феномен блокировки памяти всегда являлся предметом изучения представителей науки, однако оставался тайной до конца. На сегодняшний день специалисты установили, что данное явление происходит из-за воспоминаний, а не из-за их формирования, как предполагалось ранее. Первый эксперимент на эту тему был проведен на крысах в 60-х годах. Тогда удалось определить, что подопытные, которых научили реагировать на определенный сигнал, не способны откликаться на другой. Последние исследования заключались в наблюдении за круглыми червями вида Caenorhabditis elegans.

Червей обучили показывать реакцию голода на вкус соли, либо на запах простейшего альдегида, пахнущего миндалем. Нетренированным червям оба компонента показались привлекательными. Обученные представители эксперимента развив неприязнь к ним отползали.

Для более глубокого анализа работы блокировки исследование провели на основе белка EGL-4. Для того, чтобы сделать его видимым, он был окрашен зеленой флуоресцентной молекулой. Одиночная обонятельная нервная клетка в голове нематода содержит протеин. В момент блокирования бензальдегида белок переместился. Его реакция была идентичная с той, которая происходила в мозгу червей во время обучения. Ученые пришли к выводу, что у подопытных сформировалась память относительно нелюбимого продукта, однако ее не удалось восстановить из-за того, что червь забыл об этом.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:14

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