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Любовь Аксенова пригласила поклонников "прогуляться" с ней по пляжу в Индии

Отечественная актриса Любовь Аксенова пригласила поклонников “прогуляться” с ней по пляжу в Индии. Соответствующий призыв появился на странице артистки в сети Instagram.
Любовь Аксенова пригласила поклонников "прогуляться" с ней по пляжу в Индии

Не так давно Любовь Аксенова вместе со своим супругом отправилась на Гоа, а теперь приглашает присоединиться к ней и поклонников. Организовать подобное мероприятие звезда готова даже для тех, кто не находится в Индии, для этого она намерена устроить прямую трансляцию с одного из местных пляжей. Всех желающих “прогуляться” вместе с ней актриса призвала быть на связи около 12:00 по мск в грядущее воскресенье, 24 февраля.

Своим фолловерам Любовь Аксенова также предложила оставлять в комментариях вопросы, ответы на которые им бы хотелось услышать больше всего. Понравившиеся темы знаменитость порекомендовала отмечать “лайками”. Судя по всему, актриса уже на выходных ответит в рамках трансляции на наиболее волнующие для пользователей вопросы о ее жизни и творчестве.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:09

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