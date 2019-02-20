Фотошпионы запечатлели на фото новый спорткар Audi RS Q4





На тестах автомобиль почти полностью был скрыт камуфляжной пленкой, но шпионы, присмотревшись, обнаружили, что машина окрашена в цвет лайма. Рассматривая полученные фотографии, эксперты заметили на Audi RS Q4 передний бампер с крупными воздухозаборниками, мощные тормозные колодки с суппортами, на которых имеется логотип компании, сдвоенные овальные трубы для выхлопных газов. По неподтвержденной информации, новый спорткар получит 2,5-литровый пятицилиндровый агрегат с турбонаддувом, мощность которого составляет 400 лошадиных сил.Точная дата официальной презентации Audi RS Q4 не оглашается. По данным инсайдеров, стандартная версия спортивного автомобиля будет представлена спустя несколько месяцев, не исключено, что в 2020 году.