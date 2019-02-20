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Фотошпионы запечатлели на фото новый спорткар Audi RS Q4

Новый спорткар Audi RS Q4 находится в активной стадии разработки, а создатели начинают тестировать сконструированную на данный момент версию. Фотошпионам удалось снять на камеру испытания новинки.
Фотошпионы запечатлели на фото новый спорткар Audi RS Q4

На тестах автомобиль почти полностью был скрыт камуфляжной пленкой, но шпионы, присмотревшись, обнаружили, что машина окрашена в цвет лайма. Рассматривая полученные фотографии, эксперты заметили на Audi RS Q4 передний бампер с крупными воздухозаборниками, мощные тормозные колодки с суппортами, на которых имеется логотип компании, сдвоенные овальные трубы для выхлопных газов. По неподтвержденной информации, новый спорткар получит 2,5-литровый пятицилиндровый агрегат с турбонаддувом, мощность которого составляет 400 лошадиных сил.

Точная дата официальной презентации Audi RS Q4 не оглашается. По данным инсайдеров, стандартная версия спортивного автомобиля будет представлена спустя несколько месяцев, не исключено, что в 2020 году.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:46

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