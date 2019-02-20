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Сломавшая позвоночник фристайлистка Мария Комиссарова ждет второго ребенка

Отечественная фристайлистка Мария Комиссарова, которая в 2014 году во время тренировки сломала позвоночник, ждет второго ребенка. О своей беременности она сообщила посредством поста в Instagram.
Сломавшая позвоночник фристайлистка Мария Комиссарова ждет второго ребенка

После происшествия с позвоночником Мария Комиссарова оказалась прикована к инвалидному креслу, также у нее продолжаются разбирательства с клиникой в Испании, где ее обещали вылечить, но так и не выполнили обязательств. Однако при этом бывшая фристайлистка старается жить полноценно, а теперь призналась фанатам, что во второй раз беременна. Накануне она посетила больницу и сделала УЗИ, получив снимки будущего малыша.

Комиссарова отметила, что больше не может скрывать информацию, она уже находится на 13-й неделе беременности. Спортсменка устала говорить о судах и сейчас старается поменьше нервничать, чтобы не навредить ребенку. Поклонники в комментариях начали массово поздравлять кумира, некоторые признались, что подозревали, но не были уверены относительно беременности Комиссаровой.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:11

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