Сломавшая позвоночник фристайлистка Мария Комиссарова ждет второго ребенка

После происшествия с позвоночником Мария Комиссарова оказалась прикована к инвалидному креслу, также у нее продолжаются разбирательства с клиникой в Испании, где ее обещали вылечить, но так и не выполнили обязательств. Однако при этом бывшая фристайлистка старается жить полноценно, а теперь призналась фанатам, что во второй раз беременна. Накануне она посетила больницу и сделала УЗИ, получив снимки будущего малыша.Комиссарова отметила, что больше не может скрывать информацию, она уже находится на 13-й неделе беременности. Спортсменка устала говорить о судах и сейчас старается поменьше нервничать, чтобы не навредить ребенку. Поклонники в комментариях начали массово поздравлять кумира, некоторые признались, что подозревали, но не были уверены относительно беременности Комиссаровой.