Супермодель Синди Кроуфорд отмечает свое 53-летие

Трудно поверить, что Синди Кроуфорд отмечает 53 года, поскольку модель по-прежнему выглядит потрясающе, соглашаясь периодически участвовать в фотосессиях. Знаменитость следит за своей фигурой и старается делиться опытом с поклонниками, успев разработать несколько программ для тренировок, которые до сих пор пользуются значительным спросом. Кроме того, супермодель даже после 50 регулярно посещает спортзал и занимается йогой.Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер решила пойти по стопам звездной матери, уже получая выгодные предложения от известных брендов и фотографов. Кроме того, модель является активным пользователем Instagram, где на нее подписаны почти 4 млн человек. Там знаменитость делится не только рабочими фото, но и моментами из жизни вне камеры.