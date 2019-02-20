Вячеслав Мясников из "Уральских пельменей" перевернулся на снегоходе после экстремальной поездки

Один из лидеров популярного юмористического проекта «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников показал своим поклонникам в Instagram-блоге, как экстремально он любит проводить время зимой. На опубликованном знаменитостью ролике, видно, что он катается на транспортном средстве на огромной скорости.Артист старается делать различные трюки за рулем снегохода, но в один момент Вячеславу Мясникову не удается справится с управлением «железного коня» и он переворачивается, падая на снег вместе с транспортом. Звезда не пострадал, судя по видеозаписи, так как после инцидента он поднялся довольно легко. В комментарии к посту юморист написал: «Рекламирую зиму! Зима – прекрасное время! Рулю я. Кого прокатить в таком режиме?».Поклонники оценили публикацию кумира и отметили, что ролик уже заряжает позитивом и адреналином. Многие подписчики с удовольствием бы прокатились со звездой, но в то же время посоветовали Вячеславу Мясникову быть осторожнее во время такой быстрой езды и беречь себя.