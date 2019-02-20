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Путин призвал увеличить в России выплаты семьям с детьми-инвалидами

Владимир Путин призвал увеличить на территории России выплаты семьям, где растут дети с инвалидностью. Соответствующее заявление президента прозвучало в рамках его выступления перед Федеральным собранием.
Путин призвал увеличить в России выплаты семьям с детьми-инвалидами

В рамках официальной части Владимир Путин отметил, что к настоящему моменту размер пособия, предусмотренного для семей с детьми, имеющих с детства инвалидность I группы, составляет порядка 5,5 тысячи рублей. Уже с 1 июля, считает глава государства, будет разумно увеличить сумму положенных выплат до 10 тысяч рублей. Президент согласился с тем, что и такую помощь нельзя считать достаточной, но в то же время подобная мера послужит хорошей дополнительной поддержкой семей, где ребенок испытывает потребность в особенной заботе.

Кроме того, в рамках своей речи перед политиками Путин заявил о необходимости повышения на территории России выплат, предусмотренных семьям, воспитывающим второго и третьего ребенка. Их тоже уже в следующем году могут поднять вдвое.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:55

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