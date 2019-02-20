Марина Кравец отвечает почти за всю импровизацию на шоу «Большой завтрак»

В «Большом завтраке» на ТНТ звездам помогает в приготовлении необычных блюд Артем Лосев, известный шеф-повар. Он отвечает за то, чтобы приготовленное «лакомство» было доведено до идеальной готовности. Марина Кравец исполняет роль не только ведущей программы, но и помощницы кулинара. Во время съемок телезвезде приходится использовать талант и обаяние, так как ей предстоит развлекать приглашенную звезду и других гостей.Марина Кравец призналась журналистам, что ей приходится связывать между собой зрителей на экране и в кафе, Артема Лосева и знаменитого гостя. Артистка следит за четырьмя флангами. По словам телеведущей, она является модератором встречи и отвечает практически за всю импровизацию во время кулинарного шоу.