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Елена Малышева прокомментировала ситуацию после скандала с её клиникой

Елена Малышева прокомментировала ситуацию после скандала с её клиникой в Москве. Телеведущая считает, что полученный штраф говорит об отсутствии серьёзной угрозы пациентам.
Елена Малышева прокомментировала ситуацию после скандала с её клиникой

Малышева дала комментарий касательно инцидента, произошедшего в её столичной клинике на Переведеновском переулке в ходе проверки Росзвравнадзора. Руководителей медицинского учреждения оштрафовали на 100 тысяч рублей за множественные нарушения. В кабинете, где проводились пластические операции, отсутствовал холодильник, тонометр, кушетка и перевязочный стол.

Также Малышева наняла для операций специалиста, стаж которого не позволяет ему заниматься подобной деятельностью. Благодаря СМИ вокруг клиники развернулся крупный скандал.

Пострадала и репутация Малышевой, которая представляет "Первый канал" как одна из лучших врачей страны. Телеведущая заявила, что на данный момент нарушения полностью устранили. Росзвравнадзор, по словам знаменитости, постоянно налагает штрафы на тысячи российских клиник.

Такая распространённая мера выбирается ведомством в тех случаях, когда пациентам ничего не угрожает. Малышева считает это самым главным фактором и призывает общественность не воспринимать ситуацию слишком серьёзно.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:01

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