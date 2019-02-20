Медики опровергли популярные мифы о лечебных свойствах соды





Различные исследования подтверждают, что сода не влияет на раковые клетки и совершенно бесполезна в лечении онкологии. Она также не является полезным и безопасным косметологическим средством, поэтому использовать данное вещество в качестве скраба для лица специалисты не рекомендуют. Сода представляет из себя щелочь, наносящую большой вред коже и волосам.По мнению медиков, огромное заблуждение – думать, что сода помогает избавиться от лишних килограммов, улучшая метаболизм и выводя шлаки из организма. Это не подтверждается ни одним научным исследованием, поэтому ванны и принятие щелочи внутрь не имеют смысла.Специалисты объяснили: от алкоголизма сода также не спасет. Для лечения этой зависимости важно использовать методы психотерапии и медикаментозное воздействие.Продукт не может повышать работоспособность, как многие ошибочно думают. Наоборот, прием щелочного раствора может вызвать тошноту, нарушения функционирования сердца и желудочно-кишечного тракта, предостерегают медики.