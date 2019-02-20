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Виталий Милонов прокомментировал слова Андрея Макаревича о 80% “идиотов”

Виталий Милонов решил прокомментировать слова Андрея Макаревича о том, что около 80% жителей планеты являются “идиотами”. Представитель Госдумы считает, что обращать внимание на речи лидера “Машины времени” не стоит.
Виталий Милонов прокомментировал слова Андрея Макаревича о 80% “идиотов”

Комментируя высказывание Макаревича, Милонов напомнил, что в сумасшедшем доме все обычно считают себя нормальными. Заявлением артиста политик назвал “понятным”, отметив, что относиться к нему следует “соответствующе”. Депутат лидера “Машины времени” считает “известным фриком”, а его высказывания и раньше не вызывали у него уважения. Сейчас же таким образом певец просто решил привлечь к себе внимание.

В беседе с порталом Nation News Виталий Милонов добавил, что своей речью об “идиотах” Макаревич фактически поддерживает идеологию нацизма. Единственное отличие в том, что делает это музыкант не в этническом смысле. Лидер “Машины времени” неоднократно подвергался критике за свои резкие высказывания и прежде.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:39

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