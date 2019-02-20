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Михаил Боярский рассказал об интервью Аллы Пугачевой Андрею Миронову

Михаил Боярский решил вспомнить, как актер Андрей Миронов брал интервью у Аллы Пугачевой. Рассказом из прошлого отечественный артист поделился в своем профиле в Instagram.
Михаил Боярский рассказал об интервью Аллы Пугачевой Андрею Миронову

По словам Михаила Боярского, больше всего ему запомнился один из вопросов Андрея Миронова, когда он спросил у Аллы Пугачевой, как она относится к славе. Примадонна дала ироничный ответ, заявив, что “купается” в ней. Тогда артист понял, что у него все иначе, ведь он в славе “тонет”. Бывали моменты, когда ему хотелось, чтобы его вообще никто не узнавал. Внимания к себе Боярский “терпеть не может”, ему становится “стыдно”. Комплименты и приятные речи от поклонников актер считает “чрезмерными”, для него они звучат, как издевательство. В то же время знаменитость убежден, что справиться со славой ему помогло правильное воспитание.

За свою известность Боярский частично благодарит группу The Beatles, именно увидев их альбом артист решил отпустить усы, после чего ему начали активно поступать предложения о романтических ролях.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:04

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