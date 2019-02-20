Ученые рассказали о последствиях употребления двух литров воды каждый день





По утверждениям экспертов, если выпивать по два литра воды, можно улучшить спортивные тренировки, поскольку “продукт” создает в мышцах высокий запас энергии. Кроме того, именно жидкость служит залогом здоровых и корректно функционирующих клеток организма, в то время как обезвоживание способно негативно отражаться на общей выносливости.Оптимально за 20 минут до упражнений выпить стакан воды, поскольку чрезмерные объемы напитка тоже могут иметь негативные последствия. Благодаря сохранению баланса воды в организме можно избавиться от отеков под глазами, а еще с ее помощью возможно немного разогнать метаболизм, притупляя при этом чувство голода.