Ученые рассказали о последствиях употребления двух литров воды каждый день
Ученые рассказали, что случится с организмом, если человек будет ежедневно выпивать по два литра воды. Такой объем жидкости является нормой для тех, чей вес превышает отметку в 60 кг.
По утверждениям экспертов, если выпивать по два литра воды, можно улучшить спортивные тренировки, поскольку “продукт” создает в мышцах высокий запас энергии. Кроме того, именно жидкость служит залогом здоровых и корректно функционирующих клеток организма, в то время как обезвоживание способно негативно отражаться на общей выносливости.
Оптимально за 20 минут до упражнений выпить стакан воды, поскольку чрезмерные объемы напитка тоже могут иметь негативные последствия. Благодаря сохранению баланса воды в организме можно избавиться от отеков под глазами, а еще с ее помощью возможно немного разогнать метаболизм, притупляя при этом чувство голода.
По утверждениям экспертов, если выпивать по два литра воды, можно улучшить спортивные тренировки, поскольку “продукт” создает в мышцах высокий запас энергии. Кроме того, именно жидкость служит залогом здоровых и корректно функционирующих клеток организма, в то время как обезвоживание способно негативно отражаться на общей выносливости.
Оптимально за 20 минут до упражнений выпить стакан воды, поскольку чрезмерные объемы напитка тоже могут иметь негативные последствия. Благодаря сохранению баланса воды в организме можно избавиться от отеков под глазами, а еще с ее помощью возможно немного разогнать метаболизм, притупляя при этом чувство голода.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:09