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Экс-солистка группы “Ленинград” Юлия Коган поссорилась с Миленой Дейнегой из-за песни

Ранее выступавшая в составе группы “Ленинград” Юлия Коган поссорилась с Миленой Дейнегой, причиной чему послужил хит последней. Речь идет о композиции “Денег нет, зовут Олег”.
Экс-солистка группы “Ленинград” Юлия Коган поссорилась с Миленой Дейнегой из-за песни

По словам Милены Дейнеги, они с Юлией Коган познакомились в 2017 году, когда та участвовала в фестивале, на котором певица находилась в жюри. Сперва экс-звезда “Ленинграда” показалась ей милой и приятной, но позже позволила себе выйти на сцену в коротком и откровенном платье. Благодаря наряду Коган “окружила” себя молодыми “мальчиками”, но тогда Дейнега не придала этому значения, посчитав, что звезда соблюдает свой сценический образ. Позже оказалось, что и в жизни Коган имеет столь же вызывающее поведение.

В какой-то момент Коган попросила позволить ей исполнять композицию Дейнеги, признавшись, что у нее нет 100 тысяч, чтобы заплатить за право петь песню. Тогда автор согласилась “подарить” свою работу, но только при условии, что певица на каждом концерте будет объявлять имя написавшего текст человека. Таким образом Дейнега надеялась получить пиар и заинтересовать других артистов, нуждающихся в расширении репертуара.
Экс-солистка группы “Ленинград” Юлия Коган поссорилась с Миленой Дейнегой из-за песни

Сперва Коган действительно называла автора перед исполнением “Денег нет, зовут Олег”, но потом перестала это делать. Она и ее муж получали деньги на чужой композиции, а непосредственно автор с этого не имела ни оплаты, ни пиара. Сама экс-солистка “Ленинграда” оправдалась, что песню ей коллега подарила, о чем заявляла публично, а теперь просто пытается пропиариться за ее счет. Композицию бывшей владелице Юлия Коган решила вернуть.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:38

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