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Люди с деменцией меньше "витают в облаках" - Ученые

Учёные выяснили, что люди с деменцией меньше "витают в облаках" и склонны к отвлечённым мыслям. Болезнь влияет на отделы мозга, отвечающие за мечты и воспоминания.
Люди с деменцией меньше "витают в облаках" - Ученые

Учёные из Австралии и Великобритании обнаружили связь между деменцией и отвлечёнными мыслями. Сотрудники Кембриджского университета пригласили для исследования 96 пожилых людей. Группа из 37 человек не жаловалась на старческое слабоумие, у 24 обнаружили болезнь Альцгеймера, и ещё 35 особ страдали лобно-височной деменцией. Последняя характеризуется тем, что в определённых участках мозга плотность серого вещества уменьшается.

1-2 минуты подряд добровольцам делали МРТ, одновременно показывая разные геометрические фигуры. После этого пенсионеров расспросили, о чём они думали в ходе исследования. Выяснилось, что к посторонним мыслям чаще были склонны здоровые люди, результаты страдающих болезнью Альцгеймера были к ним достаточно близки.

Меньше всех отвлекались от задания пациенты с деменцией. Измерение плотности серого вещества мозга в его активных участках оказалось сопоставимо с первым опытом.

Негативные процессы у людей со старческим слабоумием объясняются плохими нейронными связями в недостаточно плотном сером веществе. Это касается тех отделов мозга, где осуществляется когнитивный контроль, а также возникают мечты и воспоминания.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:00

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