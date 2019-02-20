Люди с деменцией меньше "витают в облаках" - Ученые





Учёные из Австралии и Великобритании обнаружили связь между деменцией и отвлечёнными мыслями. Сотрудники Кембриджского университета пригласили для исследования 96 пожилых людей. Группа из 37 человек не жаловалась на старческое слабоумие, у 24 обнаружили болезнь Альцгеймера, и ещё 35 особ страдали лобно-височной деменцией. Последняя характеризуется тем, что в определённых участках мозга плотность серого вещества уменьшается.1-2 минуты подряд добровольцам делали МРТ, одновременно показывая разные геометрические фигуры. После этого пенсионеров расспросили, о чём они думали в ходе исследования. Выяснилось, что к посторонним мыслям чаще были склонны здоровые люди, результаты страдающих болезнью Альцгеймера были к ним достаточно близки.Меньше всех отвлекались от задания пациенты с деменцией. Измерение плотности серого вещества мозга в его активных участках оказалось сопоставимо с первым опытом.Негативные процессы у людей со старческим слабоумием объясняются плохими нейронными связями в недостаточно плотном сером веществе. Это касается тех отделов мозга, где осуществляется когнитивный контроль, а также возникают мечты и воспоминания.