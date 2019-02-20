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Житель Южной Кореи из-за попытки успокоиться съел 2 кг камней и монет

На территории Южной Кореи местный житель проглотил порядка 2 кг камней и монет. Таким образом 54-летний кореец пытался успокоиться, сообщает зарубежный портал Daily Mail.
Житель Южной Кореи из-за попытки успокоиться съел 2 кг камней и монет

Инцидент имел место в городе Коян, куда обратился 54-летний гражданин. Мужчина жаловался на боли в животе, признаваясь, что нередко во время попыток успокоиться, глотает камни или монеты. Медики обратили внимание на вздутый живот корейца, а на ощупь под кожей были обнаружены напоминающие камни объекты. Видимо, гражданин оказался нервным, поскольку рентген продемонстрировал, что в организме жителя Южной Корее имеются не только камни, но также монеты и крышечки от бутылок.

Чтобы очистить желудок, местным врачам пришлось отправить мужчину на операцию, в рамках чего из его организма удалось извлечь не менее 2 кг различного “мусора”. В стенах больницы кореец оставался на протяжении девяти дней, его здоровью сейчас ничего не угрожает.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:30

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