«Моя жизнь, мое сокровище»: Экс-звезда «Тату» Юлия Волкова призналась в любви к детям





По словам Волковой, она очень благодарна отцу и матери за то, что «выбрала именно вас». Своих родителей певица считает самыми лучшими на свете, которые постоянно поддерживают звездную дочь во всем, и за это она им сильно признательна.Упомянула в письме исполнительница и родных детей. «Моя жизнь, мое сердце, мое сокровище», так отзывается о наследниках Юлия Волкова, добавив, что она молится за них ежедневно. «Вы самое лучшее, что могло произойти со мной», - пишет певица в социальной сети. В завершении послания экс-звезда «Тату» заявляет подписчикам, что «все только начинается». Многочисленные поклонники творчества Волковой поздравили ее с днем рождения, пожелав ей и ее родным всего самого наилучшего.