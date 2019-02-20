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«Моя жизнь, мое сокровище»: Экс-звезда «Тату» Юлия Волкова призналась в любви к детям

Бывшая певица «Тату» Юлия Волкова поблагодарила родителей, детей и друзей за все хорошее в ее жизни, и призналась им в любви. Соответствующий пост в свой день рождения она опубликовала в Instagram.
«Моя жизнь, мое сокровище»: Экс-звезда «Тату» Юлия Волкова призналась в любви к детям

По словам Волковой, она очень благодарна отцу и матери за то, что «выбрала именно вас». Своих родителей певица считает самыми лучшими на свете, которые постоянно поддерживают звездную дочь во всем, и за это она им сильно признательна.

Упомянула в письме исполнительница и родных детей. «Моя жизнь, мое сердце, мое сокровище», так отзывается о наследниках Юлия Волкова, добавив, что она молится за них ежедневно. «Вы самое лучшее, что могло произойти со мной», - пишет певица в социальной сети. В завершении послания экс-звезда «Тату» заявляет подписчикам, что «все только начинается». Многочисленные поклонники творчества Волковой поздравили ее с днем рождения, пожелав ей и ее родным всего самого наилучшего.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:55

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