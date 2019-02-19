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Роза Сябитова призналась, что гениальные идеи к ней приходят во время истощения

Роза Сябитова откровенно призналась поклонникам, что гениальные идеи посещают ее в период вызванного работой истощения. Соответствующий пост появился на странице ведущей “Давай поженимся” в Instagram.
Роза Сябитова призналась, что гениальные идеи к ней приходят во время истощения

Как отметила Роза Сябитова, подготовка каждой новой съемки ее изрядно выматывает. Однако это же служит для нее стимуляцией, на фоне чего “рождаются” гениальные идеи. Теледива рассказала, что после съемки все обычно спешат к гримерки, где им необходимо успеть поесть, обновить макияж, и еще раз ознакомиться со сценарием. В этот же период нужно “втиснуть” отдых и переодевание.

Знаменитость призналась, что в плане “внутренней мобилизации” она находится в ужасном состоянии, ощущая себя практически в “прострации”. К концу такого напряженного дня Розу Сябитову, по ее признаниям, можно нести к автомобилю, поскольку она чувствует себя измотанной. В комментариях поклонники призвали телеведущую слишком не напрягаться, чтобы это не привело к проблемам со здоровьем.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:53

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