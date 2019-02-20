Дочь Синди Кроуфорд состоит в отношениях с манекенщиком
В Instagram появились снимки с совместной прогулки Кайи Гербер и Веллингтона Гранта. Пользователи сделали вывод, что дочь Синди Кроуфорд состоит в отношениях с манекенщиком.
Папарацци смогли сделать снимки новоиспеченной пары и опубликовать их в Сети. 17-летняя модель прогуливалась по улицам Нью-Йорка вместе с молодым манекенщиком. Пара вела себя раскованно, они не стеснялись показывать свои нежные чувства, держаться за руки и обниматься. У поклонников не осталось сомнений, что молодых людей связывают романтические отношения.
На данный момент ни Гербер, ни Грант не заявляют официально о своем статусе. Однако пару уже успели заметить за ужином в ресторане в День Святого Валентина. Очевидцы утверждают, что встреча не была просто дружеской.
Папарацци смогли сделать снимки новоиспеченной пары и опубликовать их в Сети. 17-летняя модель прогуливалась по улицам Нью-Йорка вместе с молодым манекенщиком. Пара вела себя раскованно, они не стеснялись показывать свои нежные чувства, держаться за руки и обниматься. У поклонников не осталось сомнений, что молодых людей связывают романтические отношения.
На данный момент ни Гербер, ни Грант не заявляют официально о своем статусе. Однако пару уже успели заметить за ужином в ресторане в День Святого Валентина. Очевидцы утверждают, что встреча не была просто дружеской.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 06:30