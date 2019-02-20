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Дочь Синди Кроуфорд состоит в отношениях с манекенщиком

В Instagram появились снимки с совместной прогулки Кайи Гербер и Веллингтона Гранта. Пользователи сделали вывод, что дочь Синди Кроуфорд состоит в отношениях с манекенщиком.

Дочь Синди Кроуфорд состоит в отношениях с манекенщиком

Папарацци смогли сделать снимки новоиспеченной пары и опубликовать их в Сети. 17-летняя модель прогуливалась по улицам Нью-Йорка вместе с молодым манекенщиком. Пара вела себя раскованно, они не стеснялись показывать свои нежные чувства, держаться за руки и обниматься. У поклонников не осталось сомнений, что молодых людей связывают романтические отношения.

Дочь Синди Кроуфорд состоит в отношениях с манекенщиком

На данный момент ни Гербер, ни Грант не заявляют официально о своем статусе. Однако пару уже успели заметить за ужином в ресторане в День Святого Валентина. Очевидцы утверждают, что встреча не была просто дружеской.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 06:30

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