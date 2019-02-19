Genesis представил рестайлинговый лимузин G90 L
Южнокорейский премиальный бренд Genesis представил седан G90 L. Рестайлтинговый лимузин оценили в 9,1 млн руб. Длина кузова возросла на 290 мм, центральную стойку увеличили до 250 мм, а передние двери стали длиннее на 40 мм.
Машина получила удлиненную версию, предзаказы открыты в Южной Корее. Мировая премьера новинки ожидается в марте на международном автосалоне в Женеве. Эксперты отмечают, что после обновления модель получила изменения кузова. Решетка радиатора увеличена, она имеет другую форму. Отмечены новые воздухозаборники. Головную оптику пересмотрели, подвергнув модернизации. Установили четыре блока светоизлучателей и светодиодную полосу. Она расположена горизонтально. В задней части кузова есть новые блок-фонари, повторители указателей поворотов размещены на крыльях, а не на зеркалах заднего вида. Компания отмечает, что автомобиль имеет самую просторную заднюю часть салона в своём сегменте. Для задних пассажиров установили раздельные кресла, предусмотрели функцию массажа и электрорегулировку по 18 направлениям.
Программа сама подбирает настройки, с учётом запроса: просмотр видео, чтение или отдых. В салоне имеются специальные карманы, в них можно хранить документы, газеты или журналы.
Машина получила удлиненную версию, предзаказы открыты в Южной Корее. Мировая премьера новинки ожидается в марте на международном автосалоне в Женеве. Эксперты отмечают, что после обновления модель получила изменения кузова. Решетка радиатора увеличена, она имеет другую форму. Отмечены новые воздухозаборники. Головную оптику пересмотрели, подвергнув модернизации. Установили четыре блока светоизлучателей и светодиодную полосу. Она расположена горизонтально. В задней части кузова есть новые блок-фонари, повторители указателей поворотов размещены на крыльях, а не на зеркалах заднего вида. Компания отмечает, что автомобиль имеет самую просторную заднюю часть салона в своём сегменте. Для задних пассажиров установили раздельные кресла, предусмотрели функцию массажа и электрорегулировку по 18 направлениям.
Программа сама подбирает настройки, с учётом запроса: просмотр видео, чтение или отдых. В салоне имеются специальные карманы, в них можно хранить документы, газеты или журналы.
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 19:50