Оптические иллюзии заставляют мозг "зависать"





Институт нейронаук Китая провёл два эксперимента на людях и обезьянах, найдя отличия в восприятии мозгом движения и иллюзии такового. Учёные руководствовались разработкой Пинны - Брелштаффа, которая представляет собой несколько кругов, которые начинают вращаться при отдалении или приближении зрителя.За обработку такой информации отвечает средняя височная область. Сперва исследователи предложили понаблюдать за иллюзией девяти добровольцам. Они описывали статичные круги Пинны - Брелштаффа, а затем движущуюся картинку с вращением по часовой стрелке и против неё.Люди комментировали, в какую сторону крутятся кольца, и сужаются они либо расширяются. Сравнив результаты опыта с тем, что выбирали макаки, учёные не нашли различий. В зрительную кору двум приматам вживили электроды.Выяснилось, что реальное и иллюзорное движение активизирует нейроны височной области мозга почти одинаково. Однако во втором случае происходила задержка на 15 миллисекунд. По мнению исследователей, так мозг реализует дополнительную обработку данных.