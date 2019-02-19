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Обнаженные Синди Кроуфорд и Кэролин Мерфи приняли участие в откровенной фотосессии

Популярные в 1990-х модели Синди Кроуфорд и Кэролин Мерфи приняли участие в откровенной фотосессии, ради которой полностью обнажились. Снимки войдут в альбом известного фотографа Рассела Джеймса.
Обнаженные Синди Кроуфорд и Кэролин Мерфи приняли участие в откровенной фотосессии

Речь идет о книге “Ангелы ограниченным тиражом”, сняться для которой согласились многие известные модели. Работу над альбомом австралиец вел на протяжении последних четырех лет, преимущественно приглашая на fashion-фотосессии звезд Victoria’s Secret. В своих произведениях Джеймс попытался соединить невинность и откровенность, а стать частью проекта согласились такие известные в свое время супермодели, как Синди Кроуфорд и Кэролин Мерфи.
Обнаженные Синди Кроуфорд и Кэролин Мерфи приняли участие в откровенной фотосессии

Последняя призналась, что перед съемкой очень нервничала, поскольку не является “ангелом” Victoria’s Secret, и не увлекается спортом. Однако на площадке ей обеспечили максимально комфортные условия, поэтому в итоге знаменитость согласилась полностью оголиться, позируя перед камерой в полный рост.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:15

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