Обнаженные Синди Кроуфорд и Кэролин Мерфи приняли участие в откровенной фотосессии
Популярные в 1990-х модели Синди Кроуфорд и Кэролин Мерфи приняли участие в откровенной фотосессии, ради которой полностью обнажились. Снимки войдут в альбом известного фотографа Рассела Джеймса.
Речь идет о книге “Ангелы ограниченным тиражом”, сняться для которой согласились многие известные модели. Работу над альбомом австралиец вел на протяжении последних четырех лет, преимущественно приглашая на fashion-фотосессии звезд Victoria’s Secret. В своих произведениях Джеймс попытался соединить невинность и откровенность, а стать частью проекта согласились такие известные в свое время супермодели, как Синди Кроуфорд и Кэролин Мерфи.
Последняя призналась, что перед съемкой очень нервничала, поскольку не является “ангелом” Victoria’s Secret, и не увлекается спортом. Однако на площадке ей обеспечили максимально комфортные условия, поэтому в итоге знаменитость согласилась полностью оголиться, позируя перед камерой в полный рост.
Речь идет о книге “Ангелы ограниченным тиражом”, сняться для которой согласились многие известные модели. Работу над альбомом австралиец вел на протяжении последних четырех лет, преимущественно приглашая на fashion-фотосессии звезд Victoria’s Secret. В своих произведениях Джеймс попытался соединить невинность и откровенность, а стать частью проекта согласились такие известные в свое время супермодели, как Синди Кроуфорд и Кэролин Мерфи.
Последняя призналась, что перед съемкой очень нервничала, поскольку не является “ангелом” Victoria’s Secret, и не увлекается спортом. Однако на площадке ей обеспечили максимально комфортные условия, поэтому в итоге знаменитость согласилась полностью оголиться, позируя перед камерой в полный рост.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:15