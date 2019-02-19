Супруга Тарасова Анастасия Костенко заявила, что измену нельзя прощать

«Ради сохранения семьи не изменяют», - подчеркнула Анастасия.

«Настя, вот ты такая сейчас умная, а когда уводила Тарасова у Бузовой, почему же не думала там о карме, о законе бумеранга и т.д.? Я уверена, что ты будешь прощать футболисту его измены, если уже не прощала..», «Костенко, пройдет несколько лет и мы увидим, как ты поступишь в ситуации, когда Тарасов захочет уйти к молодухе!», - продолжают писать в Сети.





По мнению 24-летней молодой мамочки, измену «ради сохранения семьи» нельзя прощать.На днях Анастасия решила затронуть довольно щепетильную тему. Костенко захотелось поговорить с подписчиками об изменах, а если быть точнее о том, можно ли прощать их или же нет.В одном из свежих Stories, который считанные часы назад супруга Тарасова разместила в личном инста-блоге, она написала, что не может никому указывать, как следует поступить в ситуации, когда кто-то из супругов изменяет, но она бы «однозначно» не простила такого предательства.Нужно сказать, что на мнение Костенко отреагировали многие интернет-пользователи. Один за другим фолловеры принялись указывать Анастасии на то, что она «увела» Тарасова из семьи, а это значит, что такая же участь может, в конечном счете, постичь и ее саму.