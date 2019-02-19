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Физики объяснили появление горящей плазмы из винограда в микроволновке

Физики объяснили появление горящей плазмы из винограда, нагретого в микроволновке. Плоды ярко вспыхивают, поскольку образуют мощное электромагнитное поле.
Физики объяснили появление горящей плазмы из винограда в микроволновке

Многочисленные эксперименты на YouTube показали, что в микроволновой печи виноградины превращаются в настоящее плазменное оружие. Хотя опыт достаточно просто повторить, исследователи-любители придумали много неверных гипотез о том, что всё-таки происходит с ягодами. Квалифицированные физики посмотрели на происходящее с виноградом в инфракрасном свете, узнав, почему за секунду в печи появляются искры, пламя и облака плазмы.

Считалось, что перед экспериментом плоды нужно разрезать, однако это вовсе не обязательно: они должны быть просто близко друг к другу. Вместо виноградин также подходят очищенные перепелиный яйца, черника или шары гидрогеля.

Волны в печи фокусируются в определённой точке между виноградинами, где сильно повышается температура. Затем вокруг ягод возникает такое мощное электромагнитное поле, что электролиты в соке заряжаются. Избыток энергии поднимается вверх в виде горящей плазмы.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:46

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