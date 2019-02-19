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На тестах в ярком камуфляже замечен новый Mercedes-AMG A45

Новый Mercedes-AMG A45 замечен во время прохождения тестов. Внешность модели немецкий производитель скрыл от глаз фотошпионов посредством яркого камуфляжа.
На тестах в ярком камуфляже замечен новый Mercedes-AMG A45

Благодаря тому, что камуфляж в случае с новым Mercedes-AMG A45 тонкий, не представляет труда рассмотреть силуэт модели. В частности, становится ясно, что воздухозаборники приобрели более агрессивный вид, нежели у предшественника, также в наличии фирменная для бренда радиаторная решетка Panamericana. В задней части новинки установлены четыре патрубка выхлопной системы и спойлер, разместившийся на крыше. Эксперты предполагают, что имеющиеся в заднем бампере “вентиляционные отверстия” могут выступать не только элементом декора, но также призваны придать Mercedes-AMG A45 более “мускулистый” вид.

Под капотом авто могут установить мотор объемом 2.0 литра, способный генерировать 382 лошадиных сил. В модификации A45 мощность силовой установки может оказаться увеличена до 416 “лошадок”. Трансмиссия у модели представлена АКПП на восемь скоростей с двумя сцеплениями.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:30

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