На тестах в ярком камуфляже замечен новый Mercedes-AMG A45





Благодаря тому, что камуфляж в случае с новым Mercedes-AMG A45 тонкий, не представляет труда рассмотреть силуэт модели. В частности, становится ясно, что воздухозаборники приобрели более агрессивный вид, нежели у предшественника, также в наличии фирменная для бренда радиаторная решетка Panamericana. В задней части новинки установлены четыре патрубка выхлопной системы и спойлер, разместившийся на крыше. Эксперты предполагают, что имеющиеся в заднем бампере “вентиляционные отверстия” могут выступать не только элементом декора, но также призваны придать Mercedes-AMG A45 более “мускулистый” вид.Под капотом авто могут установить мотор объемом 2.0 литра, способный генерировать 382 лошадиных сил. В модификации A45 мощность силовой установки может оказаться увеличена до 416 “лошадок”. Трансмиссия у модели представлена АКПП на восемь скоростей с двумя сцеплениями.