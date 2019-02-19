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На съемках шоу «Три аккорда» Максим Аверин занимается импровизацией

Максим Аверин уже довольно долгое время ведет шоу «Три аккорда». Сейчас журналистам удалось выяснить, что на съемках программы телеведущий в основном занимается импровизацией.
На съемках шоу «Три аккорда» Максим Аверин занимается импровизацией

Телезрители любят шутки ведущего шоу «Три аккорда» Максима Аверина. Но многие поклонники знаменитости считают, что все сказанное им в эфире - заготовка специалистов. Сейчас стало ясно, что все шуточные комментарии в сторону участников и коллег телеведущий придумывает самостоятельно, да еще и очень быстро, поскольку Максим Аверин пользуется помощью суфлера только в самом начале съемок, а все остальное время он импровизирует.

На съемках шоу «Три аккорда» Максим Аверин занимается импровизацией

Журналисты выяснили, что в начале съемочного процесса ведущий шоу «Три аккорда» становится на специальное место, где он читает приветственные слова и представляет участников программы. После этого Максим Аверин не обращает внимание на телесуфлера, а самостоятельно придумывает шутки, а также общается с коллегами и участниками шоу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:00

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