На съемках шоу «Три аккорда» Максим Аверин занимается импровизацией





Телезрители любят шутки ведущего шоу «Три аккорда» Максима Аверина. Но многие поклонники знаменитости считают, что все сказанное им в эфире - заготовка специалистов. Сейчас стало ясно, что все шуточные комментарии в сторону участников и коллег телеведущий придумывает самостоятельно, да еще и очень быстро, поскольку Максим Аверин пользуется помощью суфлера только в самом начале съемок, а все остальное время он импровизирует.Журналисты выяснили, что в начале съемочного процесса ведущий шоу «Три аккорда» становится на специальное место, где он читает приветственные слова и представляет участников программы. После этого Максим Аверин не обращает внимание на телесуфлера, а самостоятельно придумывает шутки, а также общается с коллегами и участниками шоу.