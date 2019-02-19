Блогер Татьяна Гартман решила указать звездам на их безграмотность





Представители портала Teleprogramma.pro решили пообщаться с Татьяной Гартман, а она призналась, что в жизни всегда поправляла знакомых, если они допускали ошибку. Те не только не обижались, но и были рады помощи, поэтому со временем к ней пришла мысль указать на неточности и звездам, а простые люди на их примере могли бы обрести полезные знания. Гартман преподает детям журналистику, а ее коллеги и непосредственно подопечные на наличие такого видеоблога реагируют положительно.На ошибки в популярных телепрограммах блогеру указывают и сами зрители, после чего делятся находками с новой звездой на просторах Сети. Телеканалы не критикуют Татьяну Гартман за исправление неточностей, иногда даже приглашают прокомментировать речи ведущих, а сами журналисты либо не реагируют вообще, либо благодарят.