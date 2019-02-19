АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выявили белок, влияющий на появление устойчивости к лечению меланомы
EUR 74.91 USD 66.25
Курс валют на 19.02.2019

Блогер Татьяна Гартман решила указать звездам на их безграмотность

Популярная на просторах Сети блогер Татьяна Гартман решила, что пора указать знаменитостям на их безграмотность. Этим женщина занимается на своем YouTube-канале “Училка vs ТВ”.
Блогер Татьяна Гартман решила указать звездам на их безграмотность

Представители портала Teleprogramma.pro решили пообщаться с Татьяной Гартман, а она призналась, что в жизни всегда поправляла знакомых, если они допускали ошибку. Те не только не обижались, но и были рады помощи, поэтому со временем к ней пришла мысль указать на неточности и звездам, а простые люди на их примере могли бы обрести полезные знания. Гартман преподает детям журналистику, а ее коллеги и непосредственно подопечные на наличие такого видеоблога реагируют положительно.
Блогер Татьяна Гартман решила указать звездам на их безграмотность

На ошибки в популярных телепрограммах блогеру указывают и сами зрители, после чего делятся находками с новой звездой на просторах Сети. Телеканалы не критикуют Татьяну Гартман за исправление неточностей, иногда даже приглашают прокомментировать речи ведущих, а сами журналисты либо не реагируют вообще, либо благодарят.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые исследуют в Карелии поселение
Анна Чиповская довела до слез Алексея
Екатерина Климова встретилась с
Полицейские из Австралии показали на
Блогер Татьяна Гартман решила указать
Из-за угрозы взрыва в Москве
Жительница Великобритании нашла в поле
Алла Пугачева не умеет кататься на
Юрий Лоза раскрыл секрет популярности
Бывший ухажер Бузовой Роман Гриценко
The National Interest дал оценку
Тарзан трогательно поздравил сына с
В Сети раскритиковали провокационный
Группа Queen выступит на церемонии
В семейной жизни певца Витаса родители
Жена Тарасова Анастасия Костенко
Продюсер шоу “Орел и Решка” обвинила
Ольга Бузова замечена в компании с
В Netflix решили закрыть все сериалы о
В ФАС объяснили причину роста цен на
В Антарктиде найдены аномальные
Представлен топ-5 самых быстрых
В Новосибирской области клиент зарезал
Ученым удалось сделать стволовые клетки
Вера Брежнева ответила поклонникам на
Кроссовер Ford Territory будет выходить
Волочкова назвала своих хейтеров
Из-за болезни Олег Меньшиков перенес
В Facebook раскрыли причину блокировки
Кристина Орбакайте похвасталась новой
Просмотреть все новости