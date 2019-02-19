Кроссовер Ford Territory будет выходить в электроверсии
Обновленный кроссовер Ford Territory через время будет выходить в электронной версии. Текущая модель собрана инженерами на базе JMC Yusheng S330 из КНР.
В Сети уже появились шпионские фото нового автомобиля, которые свидетельствуют о том, что электрокар получил пару розеток для подключения к пункту зарядки: они находятся на месте для бывшего отверстия для заливки горючего и за эмблемой бренда. В интерьере Ford Territory вместо клавиш выбора режима работы трансмиссии выйдет привычный селектор коробки передач.
Сейчас на рынке можно купить обычный Territory, реализуемый с с января этого года. По своим размерам он схож с KIA Rio. В движение кроссовер приводится благодаря мотору на 1,5 литра, способного развивать 143 лошадиных сил, и такая силовая установка работает с шестидиапазонным «роботом» или шестискоростной «механикой». В Китае Ford Territory продается от 1,17 миллиона рублей в зависимости от модификации.
В Сети уже появились шпионские фото нового автомобиля, которые свидетельствуют о том, что электрокар получил пару розеток для подключения к пункту зарядки: они находятся на месте для бывшего отверстия для заливки горючего и за эмблемой бренда. В интерьере Ford Territory вместо клавиш выбора режима работы трансмиссии выйдет привычный селектор коробки передач.
Сейчас на рынке можно купить обычный Territory, реализуемый с с января этого года. По своим размерам он схож с KIA Rio. В движение кроссовер приводится благодаря мотору на 1,5 литра, способного развивать 143 лошадиных сил, и такая силовая установка работает с шестидиапазонным «роботом» или шестискоростной «механикой». В Китае Ford Territory продается от 1,17 миллиона рублей в зависимости от модификации.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:04