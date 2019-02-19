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Волочкова назвала своих хейтеров «моральными уродами и калеками»

На своей страничке в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова опубликовала очередной пост, адресованный хейтерам. Балерина назвала недоброжелателей «моральными уродами и калеками».

Волочкова назвала своих хейтеров «моральными уродами и калеками»

После того, как звезда закрыла доступ к комментированию ее публикаций, интерес к ней только вырос, по утверждению ее самой. Волочкова заявила, что популярность только возросла, потому что хейтеры «стали беситься» от этого еще больше.

Знаменитость посоветовала всем, кто также страдает от негатива на своих страничках, поступить как она, чтобы видеть в своем аккаунте только добро и позитив. «А этот пост я адресую личностям, которым пишут гадости ущербные и моральные калеки. Если вас беспокоят комменты придурков-отключайте их и живите счастливо без них, как это сделала я. Этих моральных уродов можно только пожалеть», - обратилась ко всем успешным людям Волочкова.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:00

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