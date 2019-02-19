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Из-за болезни Олег Меньшиков перенес концерт в Саратове

Концерт с участием Олега Меньшикова, намеченный на ближайшее время в Саратове, пришлось перенести. Причиной такого решения послужила внезапная болезнь 58-летнего артиста.
Из-за болезни Олег Меньшиков перенес концерт в Саратове

По имеющимся сведениям, Олег Меньшиков не сможет выйти на сцену в Саратове в сопровождении своего “Оркестра мечты. Медь”. Его выступление организаторы оказались вынуждены перенести на неопределенный срок. Жители города уже услышали извинения со стороны аристов. Предварительно, у Меньшикова грипп, поэтому какое-то время ему потребуется на восстановление.
Из-за болезни Олег Меньшиков перенес концерт в Саратове

Купившим билеты на концерт жителям Саратова пока не рекомендуют их сдавать, подчеркивая, что мероприятие не отменяется, а просто переносится на другую дату. Окончательно неизвестно о том, когда все же состоится концерт, однако об этом сообщат после 20 февраля. Поклонники надеются, что получат возможность наблюдать за выступлением Меньшикова в своем городе.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:55

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