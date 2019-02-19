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Недавно родившая Виктория Лопырева показала фигуру в купальнике

Виктория Лопырева всего две недели назад впервые стала мамой, но уже демонстрирует свою фигуру в купальнике. Соответствующий пост модель разместила в своем Instagram.
Недавно родившая Виктория Лопырева показала фигуру в купальнике

В своем профиле Виктория Лопырева показала фото, где она в закрытом купальнике позирует на фоне моря во Флориде, спрятав глаза за очками. Демонстрируя свою стройность, модель отметила, что ее сыну скоро две недели, а они с возлюбленным уже не могут вспомнить, как жили без него. Знаменитость добавила, что теперь пора браться за себя, поскольку прежний вес к ней уже вернулся. Теперь теледива намерена вернуться к активному образу жизни и спорту. Лопырева также призвала поклонников поделиться с ней методами, посредством которых они возвращались в форму.

В комментариях фолловеры отметили, что для ставшей мамой пару недель назад женщины Виктория Лопырева выглядит потрясающе, находясь в “шикарной форме”. Оценить публикацию отметками “Мне нравится” успели более 45 тысяч пользователей Сети.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:24

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