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На фоне скандала с подкупом Александр Друзь уезжает в США презентовать книгу

Магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь на фоне скандала с подкупом судьи собрался в США на премьеру своей книги для детей. Мэтр вылетает в Калифорнию, где также проведет мастер-класс.
На фоне скандала с подкупом Александр Друзь уезжает в США презентовать книгу

Организаторы утверждают, что презентацию уже невозможно отменить из-за произошедшего, она состоится в любом случае. Чтобы попасть на шоу, каждому зрителю придется заплатить 5 долларов, еще 20 стоит сама книга с автографом Друзя. Произведение магистра носит название «Эня, Томас и другие». В Калифорнии, где и состоится презентация, автор из «Что? Где? Когда?» проведет мастер-класс о всяческих семейных ценностях, в ходе которого раскроет секреты правильных методов воспитания детей.

Прежде в России разгорелся скандал с участием главреда «Кто хочет стать миллионером» Юрием Бером и Александром Друзем. Первый обвинил второго в подкупе судьи на шоу, где магистр якобы обещал рефери 3 млн рублей за подсказку правильного ответа. После скандала обеих на время отстранили от работы на телевидении, а результаты Друзя на викторине аннулировали с невыплатой последнего заработанного гонорара.

На «Что? Где? Когда» Друзь с 1981 года, здесь он появился сразу после получения диплома о высшем образовании. Не раз интеллектуала признавали лучшим игроком клуба, участник может похвастаться главной наградой «Хрустальная Сова». Именно Александр Друзь является одним из первых обладателей звания магистра шоу.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:37

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