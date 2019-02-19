На фоне скандала с подкупом Александр Друзь уезжает в США презентовать книгу
Магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь на фоне скандала с подкупом судьи собрался в США на премьеру своей книги для детей. Мэтр вылетает в Калифорнию, где также проведет мастер-класс.
Организаторы утверждают, что презентацию уже невозможно отменить из-за произошедшего, она состоится в любом случае. Чтобы попасть на шоу, каждому зрителю придется заплатить 5 долларов, еще 20 стоит сама книга с автографом Друзя. Произведение магистра носит название «Эня, Томас и другие». В Калифорнии, где и состоится презентация, автор из «Что? Где? Когда?» проведет мастер-класс о всяческих семейных ценностях, в ходе которого раскроет секреты правильных методов воспитания детей.
Прежде в России разгорелся скандал с участием главреда «Кто хочет стать миллионером» Юрием Бером и Александром Друзем. Первый обвинил второго в подкупе судьи на шоу, где магистр якобы обещал рефери 3 млн рублей за подсказку правильного ответа. После скандала обеих на время отстранили от работы на телевидении, а результаты Друзя на викторине аннулировали с невыплатой последнего заработанного гонорара.
На «Что? Где? Когда» Друзь с 1981 года, здесь он появился сразу после получения диплома о высшем образовании. Не раз интеллектуала признавали лучшим игроком клуба, участник может похвастаться главной наградой «Хрустальная Сова». Именно Александр Друзь является одним из первых обладателей звания магистра шоу.
Организаторы утверждают, что презентацию уже невозможно отменить из-за произошедшего, она состоится в любом случае. Чтобы попасть на шоу, каждому зрителю придется заплатить 5 долларов, еще 20 стоит сама книга с автографом Друзя. Произведение магистра носит название «Эня, Томас и другие». В Калифорнии, где и состоится презентация, автор из «Что? Где? Когда?» проведет мастер-класс о всяческих семейных ценностях, в ходе которого раскроет секреты правильных методов воспитания детей.
Прежде в России разгорелся скандал с участием главреда «Кто хочет стать миллионером» Юрием Бером и Александром Друзем. Первый обвинил второго в подкупе судьи на шоу, где магистр якобы обещал рефери 3 млн рублей за подсказку правильного ответа. После скандала обеих на время отстранили от работы на телевидении, а результаты Друзя на викторине аннулировали с невыплатой последнего заработанного гонорара.
На «Что? Где? Когда» Друзь с 1981 года, здесь он появился сразу после получения диплома о высшем образовании. Не раз интеллектуала признавали лучшим игроком клуба, участник может похвастаться главной наградой «Хрустальная Сова». Именно Александр Друзь является одним из первых обладателей звания магистра шоу.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:37