Сергей Лазарев оказался главные претендентом на победу в “Евровидении” в сводной таблице букмекеров
Сергей Лазарев в рамках сводной таблицы букмекеров оказался главным претендентом на победу в “Евровидении-2019”. Россию на песенном конкурсе артист будет представлять уже второй раз.
Накануне была обнародована предварительная таблица, где Сергей Лазарев разместился на первом месте, имея 13-процентные шансы на победу. Вторым в списке стоит конкурсант от Швеции, чьи возможности для первенства составляют 9%, а тройку лидеров закрывает Италия, имея 7% букмекерских голосов. Притом пока не все страны-участницы представили своих претендентов, поэтому лидеры могут впоследствии несколько меняться.
Непосредственно Лазарев имеет позитивный настрой в преддверии “Евровидения”, особенно учитывая, что проходить конкурс будет в Израиле, с которым у РФ хорошие отношения. Ради поездки на состязание артист даже решил временно приостановить свой гастрольный тур, намереваясь улучшить показатели 2016 года, когда певец занял третье место.
Накануне была обнародована предварительная таблица, где Сергей Лазарев разместился на первом месте, имея 13-процентные шансы на победу. Вторым в списке стоит конкурсант от Швеции, чьи возможности для первенства составляют 9%, а тройку лидеров закрывает Италия, имея 7% букмекерских голосов. Притом пока не все страны-участницы представили своих претендентов, поэтому лидеры могут впоследствии несколько меняться.
Непосредственно Лазарев имеет позитивный настрой в преддверии “Евровидения”, особенно учитывая, что проходить конкурс будет в Израиле, с которым у РФ хорошие отношения. Ради поездки на состязание артист даже решил временно приостановить свой гастрольный тур, намереваясь улучшить показатели 2016 года, когда певец занял третье место.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:00