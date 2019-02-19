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Сергей Лазарев оказался главные претендентом на победу в “Евровидении” в сводной таблице букмекеров

Сергей Лазарев в рамках сводной таблицы букмекеров оказался главным претендентом на победу в “Евровидении-2019”. Россию на песенном конкурсе артист будет представлять уже второй раз.
Сергей Лазарев оказался главные претендентом на победу в “Евровидении” в сводной таблице букмекеров

Накануне была обнародована предварительная таблица, где Сергей Лазарев разместился на первом месте, имея 13-процентные шансы на победу. Вторым в списке стоит конкурсант от Швеции, чьи возможности для первенства составляют 9%, а тройку лидеров закрывает Италия, имея 7% букмекерских голосов. Притом пока не все страны-участницы представили своих претендентов, поэтому лидеры могут впоследствии несколько меняться.
Сергей Лазарев оказался главные претендентом на победу в “Евровидении” в сводной таблице букмекеров

Непосредственно Лазарев имеет позитивный настрой в преддверии “Евровидения”, особенно учитывая, что проходить конкурс будет в Израиле, с которым у РФ хорошие отношения. Ради поездки на состязание артист даже решил временно приостановить свой гастрольный тур, намереваясь улучшить показатели 2016 года, когда певец занял третье место.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:00

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