Сергей Лазарев оказался главные претендентом на победу в “Евровидении” в сводной таблице букмекеров





Накануне была обнародована предварительная таблица, где Сергей Лазарев разместился на первом месте, имея 13-процентные шансы на победу. Вторым в списке стоит конкурсант от Швеции, чьи возможности для первенства составляют 9%, а тройку лидеров закрывает Италия, имея 7% букмекерских голосов. Притом пока не все страны-участницы представили своих претендентов, поэтому лидеры могут впоследствии несколько меняться.Непосредственно Лазарев имеет позитивный настрой в преддверии “Евровидения”, особенно учитывая, что проходить конкурс будет в Израиле, с которым у РФ хорошие отношения. Ради поездки на состязание артист даже решил временно приостановить свой гастрольный тур, намереваясь улучшить показатели 2016 года, когда певец занял третье место.