SsangYong готовит к дебюту кроссовер нового поколения Actyon
По информации представителей SsangYong, новое поколение Korando, более известное как Actyon, получит большие размеры в сравнении с предшественником. Кроме того, был полностью переработан дизайн, который теперь схож с тем, который использовался в модели SIV-2.
Что касается технических характеристик, то следует упомянуть 1,6-литровый 136-сильный турбодизельный мотор, функционирующий в паре с шестиступенчатой МКПП или шестидиапазонной автотрансмиссией. Запланирован и дебют версии с 1,5-литровым движком, мощность которого пока держится в секрете. Кроме того, новинка от SsangYong получит новую приборную панель, климат-контроль и систему автоматического предотвращения столкновений.
Скорее всего, Actyon дебютирует уже в начале следующего месяца. Базовая версия обойдется в 22,1 миллиона вон или 1,3 миллиона рублей, а это почти на 100 тысяч рублей дешевле предшественника.
Что касается технических характеристик, то следует упомянуть 1,6-литровый 136-сильный турбодизельный мотор, функционирующий в паре с шестиступенчатой МКПП или шестидиапазонной автотрансмиссией. Запланирован и дебют версии с 1,5-литровым движком, мощность которого пока держится в секрете. Кроме того, новинка от SsangYong получит новую приборную панель, климат-контроль и систему автоматического предотвращения столкновений.
Скорее всего, Actyon дебютирует уже в начале следующего месяца. Базовая версия обойдется в 22,1 миллиона вон или 1,3 миллиона рублей, а это почти на 100 тысяч рублей дешевле предшественника.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:30