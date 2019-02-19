SsangYong готовит к дебюту кроссовер нового поколения Actyon





Что касается технических характеристик, то следует упомянуть 1,6-литровый 136-сильный турбодизельный мотор, функционирующий в паре с шестиступенчатой МКПП или шестидиапазонной автотрансмиссией. Запланирован и дебют версии с 1,5-литровым движком, мощность которого пока держится в секрете. Кроме того, новинка от SsangYong получит новую приборную панель, климат-контроль и систему автоматического предотвращения столкновений.Скорее всего, Actyon дебютирует уже в начале следующего месяца. Базовая версия обойдется в 22,1 миллиона вон или 1,3 миллиона рублей, а это почти на 100 тысяч рублей дешевле предшественника.