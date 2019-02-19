АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Матильда Шнурова рассказала о самом экстремальном поступке в своей жизни
EUR 74.91 USD 66.25
Курс валют на 19.02.2019

«Кортеж» Владимира Путина был показан изнутри на выставке IDEX-2019

Во время выставки вооружений IDEX-2019, стартовавшей в ОАЭ, был показан салон президентского лимузина от разработчика Aurus, выпускающего машины для проекта «Кортеж». Внутри транспортное средство отделано деревом или кожей, также стоит выделить 2 монитора, расположенные на приборной панели.
«Кортеж» Владимира Путина был показан изнутри на выставке IDEX-2019

Места для пассажиров имеют мультимедийную систему, а обычные стекла в автомобиле заменены экранами, на которые выводятся изображения с наружных видеокамер. По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, отечественные специалисты предложили начать производство премиальной машины на базе мощностей эмиратского холдинга Tawazun.

Со стороны ОАЭ будет выделено более 100 миллионов евро ради совместного проекта. Стоит напомнить, что первый пассажир лимузина Aurus – президент Владимир Путин, прибывший на свою прошлогоднюю инаугурацию именно на данном транспортном средстве.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Кортеж» Владимира Путина был показан
Виталий Милонов назвал “нравственным
На Гибралтаре исследователи обнаружили
Из-за спорного сценария отложена
Пациенты с ХОБЛ из-за новых симптомов
Renault представил обновленный Duster
Любовь Аксенова раскрыла секрет
Замужняя Приянка Чопра не расстается с
Эксперты: Картина “Спаситель мира”
Александр Васильев выставит на ВДНХ
Представитель Саши Скула опроверг
Лидия Федосеева-Шукшина простила
Родственники Вороненкова подозревают
Медики рассказали об отличиях симптомов
Бывший муж Климовой Игорь Петренко
Звезда шоу “Голос” Юлия Райнер отпущена
Кэти Перри рассказала, почему не
Россияне назвали любимыми артистами
Елена Беркова поделилась фотографией с
Обновленный Ford Focus ST стал самым
Академик РАН Александр Калинин
Юлия Высоцкая рассказала о методах
Елена Малышева устроила пижамную
Мошенники украли деньги с банковской
Матильда Шнурова рассказала о самом
Мария Шукшина сравнила современные
Российские продажи Citroen C5 Aircross
Эксперты развенчали мифы о
Падчерица Игоря Крутого Виктория
Валерия провела семейный вечер в кругу
Просмотреть все новости