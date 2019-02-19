«Кортеж» Владимира Путина был показан изнутри на выставке IDEX-2019
Во время выставки вооружений IDEX-2019, стартовавшей в ОАЭ, был показан салон президентского лимузина от разработчика Aurus, выпускающего машины для проекта «Кортеж». Внутри транспортное средство отделано деревом или кожей, также стоит выделить 2 монитора, расположенные на приборной панели.
Места для пассажиров имеют мультимедийную систему, а обычные стекла в автомобиле заменены экранами, на которые выводятся изображения с наружных видеокамер. По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, отечественные специалисты предложили начать производство премиальной машины на базе мощностей эмиратского холдинга Tawazun.
Со стороны ОАЭ будет выделено более 100 миллионов евро ради совместного проекта. Стоит напомнить, что первый пассажир лимузина Aurus – президент Владимир Путин, прибывший на свою прошлогоднюю инаугурацию именно на данном транспортном средстве.
Места для пассажиров имеют мультимедийную систему, а обычные стекла в автомобиле заменены экранами, на которые выводятся изображения с наружных видеокамер. По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, отечественные специалисты предложили начать производство премиальной машины на базе мощностей эмиратского холдинга Tawazun.
Со стороны ОАЭ будет выделено более 100 миллионов евро ради совместного проекта. Стоит напомнить, что первый пассажир лимузина Aurus – президент Владимир Путин, прибывший на свою прошлогоднюю инаугурацию именно на данном транспортном средстве.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 05:00