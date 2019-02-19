АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Матильда Шнурова рассказала о самом экстремальном поступке в своей жизни
EUR 74.91 USD 66.25
Курс валют на 19.02.2019

Пациенты с ХОБЛ из-за новых симптомов нуждаются в большей поддержке

Ученые обнаружили новые симптомы у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Из-за этого больные нуждаются в большей поддержке медиков.

Пациенты с ХОБЛ из-за новых симптомов нуждаются в большей поддержке

Профессора из университета Глазго и Суррея провели ряд исследований, в ходе которых было установлено, насколько серьезно люди относятся к своей болезни, и правильно ли понимают симптоматику. В опросе участвовали сорок пациентов. Результаты показали, что ни один из участников не воспринимает всерьез утверждение о том, что данная болезнь может спровоцировать рак легких. Симптомы ХОБЛ большинство связывало не с самим заболеванием, а с различными внешними факторами.

К врачебной помощи такие пациенты прибегали крайне редко. Влияние курения участники также недооценивают. Однако ученые утверждают, что диагностика онкологии на ранних стадиях может спасти жизнь. По статистике, 6 человек из 10 удается вылечить при своевременном определении диагноза.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пациенты с ХОБЛ из-за новых симптомов
Renault представил обновленный Duster
Любовь Аксенова раскрыла секрет
Замужняя Приянка Чопра не расстается с
Эксперты: Картина “Спаситель мира”
Александр Васильев выставит на ВДНХ
Представитель Саши Скула опроверг
Лидия Федосеева-Шукшина простила
Родственники Вороненкова подозревают
Медики рассказали об отличиях симптомов
Бывший муж Климовой Игорь Петренко
Звезда шоу “Голос” Юлия Райнер отпущена
Кэти Перри рассказала, почему не
Россияне назвали любимыми артистами
Елена Беркова поделилась фотографией с
Обновленный Ford Focus ST стал самым
Академик РАН Александр Калинин
Юлия Высоцкая рассказала о методах
Елена Малышева устроила пижамную
Мошенники украли деньги с банковской
Матильда Шнурова рассказала о самом
Мария Шукшина сравнила современные
Российские продажи Citroen C5 Aircross
Эксперты развенчали мифы о
Падчерица Игоря Крутого Виктория
Валерия провела семейный вечер в кругу
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Евгений Петросян принял участие в
Анна Семенович устроила зажигательные
Агата Муцениеце показала фанатам фото
Просмотреть все новости