Пациенты с ХОБЛ из-за новых симптомов нуждаются в большей поддержке





Профессора из университета Глазго и Суррея провели ряд исследований, в ходе которых было установлено, насколько серьезно люди относятся к своей болезни, и правильно ли понимают симптоматику. В опросе участвовали сорок пациентов. Результаты показали, что ни один из участников не воспринимает всерьез утверждение о том, что данная болезнь может спровоцировать рак легких. Симптомы ХОБЛ большинство связывало не с самим заболеванием, а с различными внешними факторами.К врачебной помощи такие пациенты прибегали крайне редко. Влияние курения участники также недооценивают. Однако ученые утверждают, что диагностика онкологии на ранних стадиях может спасти жизнь. По статистике, 6 человек из 10 удается вылечить при своевременном определении диагноза.