Ксения Бородина заявила, что из-за Риты Ларченко Илья Яббаров может перестать навещать новорожденного сына

«Вот и выйдет Ритке скоро боком ее поведение! Бородина долго с ней говорить не будет, а просто прогонит ее за ворота и все! Хотя.. так ей и надо! Не нужно было чужих мужиков уводить!», - отметила одна из фанаток «Дома-2» в Сети.

Не секрет, что ссора, которая возникла между Маргаритой и Ильей после новости о том, что Алена Савкина (Рапунцель-младшая) родила первенца, привела к тому, что Яббаров покинул Сейшельские острова и улетел в Москву в гордом одиночестве.И, судя по видеоролику, который появился в социальной сети несколько часов назад, Ларченко в ближайшее время может и вовсе не воссоединится с избранником, а все из-за Бородиной. Дело в том, что во время Лобного места, Ксения заявила, что очень переживает из-за того, что Маргарита как-то повлияет на Илью и он перестанет посещать новорожденного наследника.Нужно сказать, что к подобным выводам Бородина пришла не просто так. Ведущую очень возмутила реакция Ларченко на некоторые ее высказывания. В итоге Ксюша, не оценив дерзости Маргариты, поспешила указать ей на то, что именно руководство «Дома-2» решает, будет ли она улетать в Москву к Яббарову или нет.По словам многочисленных телезрителей реалити-шоу, Маргарита сама виновата в том, что Ксюша так отреагировала на ее поведение.