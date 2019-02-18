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Ксения Бородина заявила, что из-за Риты Ларченко Илья Яббаров может перестать навещать новорожденного сына

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина жестко указала новой возлюбленной Ильи Яббарова Маргарите Ларченко ее место.

Не секрет, что ссора, которая возникла между Маргаритой и Ильей после новости о том, что Алена Савкина (Рапунцель-младшая) родила первенца, привела к тому, что Яббаров покинул Сейшельские острова и улетел в Москву в гордом одиночестве.

Ксения Бородина заявила, что из-за Риты Ларченко Илья Яббаров может перестать навещать новорожденного сына

И, судя по видеоролику, который появился в социальной сети несколько часов назад, Ларченко в ближайшее время может и вовсе не воссоединится с избранником, а все из-за Бородиной. Дело в том, что во время Лобного места, Ксения заявила, что очень переживает из-за того, что Маргарита как-то повлияет на Илью и он перестанет посещать новорожденного наследника.

Нужно сказать, что к подобным выводам Бородина пришла не просто так. Ведущую очень возмутила реакция Ларченко на некоторые ее высказывания. В итоге Ксюша, не оценив дерзости Маргариты, поспешила указать ей на то, что именно руководство «Дома-2» решает, будет ли она улетать в Москву к Яббарову или нет.

Ксения Бородина заявила, что из-за Риты Ларченко Илья Яббаров может перестать навещать новорожденного сына

По словам многочисленных телезрителей реалити-шоу, Маргарита сама виновата в том, что Ксюша так отреагировала на ее поведение.

«Вот и выйдет Ритке скоро боком ее поведение! Бородина долго с ней говорить не будет, а просто прогонит ее за ворота и все! Хотя.. так ей и надо! Не нужно было чужих мужиков уводить!», - отметила одна из фанаток «Дома-2» в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:22

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