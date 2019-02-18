У берегов Филиппин очевидцы заметили красный НЛО





Многие свидетели снимали летающий объект на смартфоны. Ролик с НЛО был загружен в Сеть агентством теленовостей. По мнению уфолога, это говорит о том, что материал не может быть подделан.Что касается габаритов объекта, то он имел настолько яркое свечение, что его можно сравнить с активностью светила Солнца. «Если объекты способны путешествовать по космосу, то могут делать это и по воде. Так как 75% Земли покрывает вода, это говорит о том, что 75% баз пришельцев находятся на 3-5 км ниже океана. В этом случае я считаю, что речь идет о судне инопланетян, это не летающий объект», – рассказал Скотт Уоринг.Большинство интернет-пользователей согласилось с тем, что земляне не одни во Вселенной. Существуют версии насчет того, что объект – это погодное явление: светящуюся плазму создает разряд от остроконечного объекта в электрополе атмосферы планеты.