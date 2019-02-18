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Регина Тодоренко никогда не отдыхала в Дубае

Регина Тодоренко откровенно призналась поклонникам, что никогда не отдыхала в Дубае. В одном из наиболее красочных городов ОАЭ звезда “Орла и Решки” бывала только транзитом.
Регина Тодоренко никогда не отдыхала в Дубае

В новой публикации на просторах Instagram Регина Тодоренко попросила не смеяться над ее признанием о том, что она не бывала в Дубае на отдыхе. Несмотря на то, что звезда “Орла и Решки” исколесила едва ли не весь мир, в этом городе ОАЭ она останавливалась лишь транзитом, а теперь хочет отправиться туда на отдых. У фолловеров телеведущая поинтересовалась, какие места в Дубае достойны внимания, где лучше остановиться и хорошо поесть. Кроме того, для знаменитости важно, чтобы там был удобный пляж.

В комментариях многочисленные подписчики начали давать рекомендации Регине Тодоренко, рассказывая о местах, в которых им приходилось отдыхать. Многие предположили, что за рубеж теледива планирует отправиться вместе с супругом Владом Топаловым, также публика поинтересовалась, собирается ли пара брать с собой ребенка, и не рано ли ему путешествовать.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:38

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