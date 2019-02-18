Орландо Блум подарил Кэти Перри кольцо, похожее на украшение его экс-жены

На День святого Валентина Орландо Блум вручил своей возлюбленной Кэти Перри кольцо. По словам специалистов, стоимость данного украшения приблизительно 5 миллионов долларов. Актер уже успел похвастаться своим преданным поклонникам в Instagram сюрпризом для исполнительницы. Но вот подписчики знаменитости отнеслись к дорогостоящему подарку с насмешкой.Многие вспомнили, что в 2010 году Орландо Блум подарил своей теперь уже экс-супруге Миранде Керр практически такое же кольцо. Пользователи Сети заметили, что украшения одной формы, и отличаются только цветом камней. Многие посчитали, что актер просто не захотел долго думать при выборе подарка. Другие уверены, что решение купить данное кольцо было простой случайностью.