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Орландо Блум подарил Кэти Перри кольцо, похожее на украшение его экс-жены

На странице в социальной сети Instagram Орландо Блум показал фото с Кэти Перри, на пальце которой было кольцо. Многие пользователи Сети отметили, что данное украшение очень похожее на то, что ранее было у экс-жены актера.

Орландо Блум подарил Кэти Перри кольцо, похожее на украшение его экс-жены

На День святого Валентина Орландо Блум вручил своей возлюбленной Кэти Перри кольцо. По словам специалистов, стоимость данного украшения приблизительно 5 миллионов долларов. Актер уже успел похвастаться своим преданным поклонникам в Instagram сюрпризом для исполнительницы. Но вот подписчики знаменитости отнеслись к дорогостоящему подарку с насмешкой.

Орландо Блум подарил Кэти Перри кольцо, похожее на украшение его экс-жены

Многие вспомнили, что в 2010 году Орландо Блум подарил своей теперь уже экс-супруге Миранде Керр практически такое же кольцо. Пользователи Сети заметили, что украшения одной формы, и отличаются только цветом камней. Многие посчитали, что актер просто не захотел долго думать при выборе подарка. Другие уверены, что решение купить данное кольцо было простой случайностью.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:00

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