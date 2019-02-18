Орландо Блум подарил Кэти Перри кольцо, похожее на украшение его экс-жены
На странице в социальной сети Instagram Орландо Блум показал фото с Кэти Перри, на пальце которой было кольцо. Многие пользователи Сети отметили, что данное украшение очень похожее на то, что ранее было у экс-жены актера.
На День святого Валентина Орландо Блум вручил своей возлюбленной Кэти Перри кольцо. По словам специалистов, стоимость данного украшения приблизительно 5 миллионов долларов. Актер уже успел похвастаться своим преданным поклонникам в Instagram сюрпризом для исполнительницы. Но вот подписчики знаменитости отнеслись к дорогостоящему подарку с насмешкой.
Многие вспомнили, что в 2010 году Орландо Блум подарил своей теперь уже экс-супруге Миранде Керр практически такое же кольцо. Пользователи Сети заметили, что украшения одной формы, и отличаются только цветом камней. Многие посчитали, что актер просто не захотел долго думать при выборе подарка. Другие уверены, что решение купить данное кольцо было простой случайностью.
На День святого Валентина Орландо Блум вручил своей возлюбленной Кэти Перри кольцо. По словам специалистов, стоимость данного украшения приблизительно 5 миллионов долларов. Актер уже успел похвастаться своим преданным поклонникам в Instagram сюрпризом для исполнительницы. Но вот подписчики знаменитости отнеслись к дорогостоящему подарку с насмешкой.
Многие вспомнили, что в 2010 году Орландо Блум подарил своей теперь уже экс-супруге Миранде Керр практически такое же кольцо. Пользователи Сети заметили, что украшения одной формы, и отличаются только цветом камней. Многие посчитали, что актер просто не захотел долго думать при выборе подарка. Другие уверены, что решение купить данное кольцо было простой случайностью.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:00