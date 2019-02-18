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Роза Сябитова ответила на обвинение поклонницы в пластике

Роза Сябитова ответила на слова одной из своих поклонниц, обвинившей звезду шоу “Давай поженимся” в пластике. Спор завязался между телеведущей и подписчицей в сети Instagram.
Роза Сябитова ответила на обвинение поклонницы в пластике

В своем новом посте Роза Сябитова высказалась о состоянии кожи “молоденьких невест”, отметив, что некоторые в свои 20 лет выглядят на 30, притом что в современности существует множество средств для ухода за кожей. Звезда отметила, что даже во времена ее молодости, когда были только маски из огурца и скраб с использованием хозяйственного мыла, девушки находили способ выглядеть прекрасно.

В комментариях одна из подписчиц поинтересовалась у Розы Сябитовой, зачем она “изрезала себя вдоль и поперек” и так активно использует фотошоп, ведь красота должна проявляться в душе, мыслях и поведении. В ответ ведущая “Давай поженимся” отметила, что если ей предлагает пластическую операцию профессионал при отсутствии противопоказаний, то она не отказывается. В следующем посте Сябитова добавила, что “красивой” ее делают открытость и честность, а сама она живет по совести и “в ладу с собой”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:55

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