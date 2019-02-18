Ученые рассказали о связи генов и склонности к набору веса





В эксперименте исследователей приняли участие 200 человек, у них были взяты образцы слюны для генотипирования, а затем их разделили на две группы: первая занималась интенсивными упражнениями, вторая группа не занималась ничем, а только ела.Когда первый этап эксперимента подошел к концу всем участникам были выданы ложные результаты тестов, указывавшие на то, что у них имеется генетическая склонность к ожирению. Последующие замеры физиологической активности показали, что те, кто раньше успешно занимался интенсивной тренировкой после получения результатов, стали хуже выполнять упражнения. Так, у них снизилось потребление кислорода во время бега. Специалисты полагают, что предрасположенность к полноте все же не является важным фактором набора веса. При правильном подходе к упражнениям и питанию человек сможет сбросить вес при любой генетической наследственности.