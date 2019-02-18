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Ученые рассказали о связи генов и склонности к набору веса

Американские ученые провели эксперимент, позволивший установить, насколько сильно генетическая наследственность влияет на склонность к увеличению веса. Сотрудники Стэнфордского университета выяснили, что не столько генетика, сколько осознание того, что против нее бесполезно бороться, мешает людям сбросить лишний вес.
Ученые рассказали о связи генов и склонности к набору веса

В эксперименте исследователей приняли участие 200 человек, у них были взяты образцы слюны для генотипирования, а затем их разделили на две группы: первая занималась интенсивными упражнениями, вторая группа не занималась ничем, а только ела.

Когда первый этап эксперимента подошел к концу всем участникам были выданы ложные результаты тестов, указывавшие на то, что у них имеется генетическая склонность к ожирению. Последующие замеры физиологической активности показали, что те, кто раньше успешно занимался интенсивной тренировкой после получения результатов, стали хуже выполнять упражнения. Так, у них снизилось потребление кислорода во время бега. Специалисты полагают, что предрасположенность к полноте все же не является важным фактором набора веса. При правильном подходе к упражнениям и питанию человек сможет сбросить вес при любой генетической наследственности.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:09

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