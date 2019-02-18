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Актер Джон Траволта отмечает свое 65-летие

Известный американский актер Джон Траволта в понедельник, 18 февраля, отмечает свое 65-летие. За свою карьеру он успел сыграть множество запоминающихся ролей, покорив зрителей своей харизмой и талантом.
Актер Джон Траволта отмечает свое 65-летие

Известность Джон Траволта получил еще в 1970-е годы, в том числе благодаря выходу на экраны таких лент, как “Бриолин” и “Лихорадка субботнего вечера”. Благодаря наличию танцевальных навыков артист смог попасть в мюзиклы, что открыло ему путь в большое кино. С появлением множества предложений актер не всегда выбирал удачные роли, на фоне чего его слава утихла. Изменить ситуацию смогло приглашение от Квентина Тарантино стать частью “Криминального чтива”. Затем мир увидела лента “Без лица” и еще несколько весьма удачных работ.
Актер Джон Траволта отмечает свое 65-летие

Хотя после Джон Траволта снова позволял себе выбирать не самые стоящие роли, ему удается поддерживать популярность даже сейчас благодаря наличию таланта и желания работать. Одним из последних проектов актера стала драма “Кодекс Готти”, вышедшая на экраны в 2018 году.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:04

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