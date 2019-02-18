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Полина Гагарина показала закулисье съемок клипа на песню “Меланхолия”

Полина Гагарина решила показать поклонникам закулисье съемок клипа на композицию “Меланхолия”. Соответствующим постом 31-летняя певица поделилась на личной странице в сети Instagram.
Полина Гагарина показала закулисье съемок клипа на песню “Меланхолия”

В новом ролике Полина Гагарина демонстрирует поклонникам, как проходил процесс съемок клипа. Артистка во время работы выкладывалась на максимум, стараясь отрабатывать нюансы с первого дубля. Также для “полетов” на экране знаменитости приходилось использовать специальные страховочные тросы. В то же время, прибегать к услугам дублеров певица не стала, решив все “трюки” выполнять самостоятельно, несколько раз демонстрируя достаточно сложные прыжки.

В комментариях многочисленные фолловеры отметили, что наблюдать за процессом съемок “Меланхолии” оказалось не менее увлекательно, чем за готовым клипом. Оценили поклонники и то, что Полина Гагарина ради любимого дела не боится рисковать. Просмотреть ролик на странице певицы успели более 511 тысяч пользователей сервиса.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:20

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