Полина Гагарина показала закулисье съемок клипа на песню “Меланхолия”

В новом ролике Полина Гагарина демонстрирует поклонникам, как проходил процесс съемок клипа. Артистка во время работы выкладывалась на максимум, стараясь отрабатывать нюансы с первого дубля. Также для “полетов” на экране знаменитости приходилось использовать специальные страховочные тросы. В то же время, прибегать к услугам дублеров певица не стала, решив все “трюки” выполнять самостоятельно, несколько раз демонстрируя достаточно сложные прыжки.В комментариях многочисленные фолловеры отметили, что наблюдать за процессом съемок “Меланхолии” оказалось не менее увлекательно, чем за готовым клипом. Оценили поклонники и то, что Полина Гагарина ради любимого дела не боится рисковать. Просмотреть ролик на странице певицы успели более 511 тысяч пользователей сервиса.