Звезда “Интернов” Дмитрий Митюрич ранен из помпового ружья на съемках клипа в Москве
Актер Дмитрий Митюрич, известный по участию в сериале “Интерны”, оказался ранен посредством помпового ружья. Инцидент произошел во время съемок клипа, проходивших в Москве, о чем сообщает портал “360” со ссылкой на источники в органах правопорядка столицы.
По имеющимся сведениям, за помощью Дмитрий Митюрич обратился в одну из больниц Москвы вечером прошлого воскресенья, 17 февраля. В процессе съемок пиротехники не смогли корректно рассчитать заряд, а также расстояние выстрела помпового ружья. Звезда “Интернов” впоследствии получил термические ожоги газом в области правого плеча, а также туловища, в частности, у артиста выявлены повреждения I и II степени.
Источники утверждают, что в настоящее время сотрудники МВД Москвы разбираются в обстоятельствах случившегося. Другие подробности относительно ситуации с Дмитрием Митюричем не раскрываются.
По имеющимся сведениям, за помощью Дмитрий Митюрич обратился в одну из больниц Москвы вечером прошлого воскресенья, 17 февраля. В процессе съемок пиротехники не смогли корректно рассчитать заряд, а также расстояние выстрела помпового ружья. Звезда “Интернов” впоследствии получил термические ожоги газом в области правого плеча, а также туловища, в частности, у артиста выявлены повреждения I и II степени.
Источники утверждают, что в настоящее время сотрудники МВД Москвы разбираются в обстоятельствах случившегося. Другие подробности относительно ситуации с Дмитрием Митюричем не раскрываются.
Происшествия
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:00