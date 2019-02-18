Эмилия Спивак рассказала о работе в театре своего отца





Эмилия Спивак совмещает работу в театре и съемки в кино уже много лет, выступая не только на московских сценах, но и в учреждении, где руководит ее отец. Выбор поработать с родителем был осознанным, хотя актриса и боялась осуждения. Немало сил она тратила на то, чтобы доказать свою преданность трупе и то, что она является неплохим человеком, но затем решила оставить попытки. До сих пор Спивак приходится завоевывать доверие коллег, поскольку некоторые опасаются, что все, чем они делятся с артисткой, будет знать и Семен Спивак. Сама же актриса настаивает, что умеет хранить вещи в секрете, о чем известно тем, с кем она долгое время общается.Эмилия Спивак также призналась, что ее огорчает привычка современного общества вместо живого общения проводить много времени за смартфоном.