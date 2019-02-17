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30 лет назад Филиппа Киркорова путали с Женей Белоусовым

В конце 80-х исполнителя Филиппа Киркорова перепутали с Женей Белоусовым. Соответствующий видеоролик был накануне опубликован на странице короля отечественной эстрады в Instagram.
30 лет назад Филиппа Киркорова путали с Женей Белоусовым

Певец Филипп Киркоров рассказал поклонникам о том, что изредка он ностальгирует по старым временам. Недавно в соцсетях появился короткий ролик, который был заснят в рамках праздничного выпуска программы, посвященного Международному женскому дню в 1989 году. На кадрах можно заметить молодую Примадонну, актёра Александра Ширвиндта, Филиппа Киркорова и других советских знаменитостей.

Видео показали и во время последнего выпуска шоу «Привет, Андрей», который посвятили исполнителю Жене Белоусову, он скончался в 33 года. Почти 30 лет назад Киркорова и Белоусова часто путали, однако уже тогда Алла Пугачёва пыталась защитить своего мужа, заявляя, что у певцов разный стиль.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:57

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