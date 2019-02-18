Эдита Пьеха показала в Instagram архивное фото с дочкой Илоной

Известная народная артистка решила не отставать от тенденций современного времени. Она имеет страницу в соцсети Instagram. Там певица время от времени выставляет различные раритетные фото, а также афиши своих проводимых концертов. Недавно знаменитость выложила совместный снимок с маленькой своей дочкой Илоной. Ей исполнилось 58 лет.Эдита Пьеха в молодые годы много трудилась, при этом уделяя дочке довольно мало времени и внимания, про что исполнительница песен рассказала в очередном интервью. Теперь народная артистка об этом жалеет.