Эдита Пьеха показала в Instagram архивное фото с дочкой Илоной
Эдита Пьеха выложила в Instagram архивную фотографию со своей дочкой Илоной. Таким образом, знаменитость поздравила Броневицкую с очередным днем рождения.
Известная народная артистка решила не отставать от тенденций современного времени. Она имеет страницу в соцсети Instagram. Там певица время от времени выставляет различные раритетные фото, а также афиши своих проводимых концертов. Недавно знаменитость выложила совместный снимок с маленькой своей дочкой Илоной. Ей исполнилось 58 лет.
Эдита Пьеха в молодые годы много трудилась, при этом уделяя дочке довольно мало времени и внимания, про что исполнительница песен рассказала в очередном интервью. Теперь народная артистка об этом жалеет.
Известная народная артистка решила не отставать от тенденций современного времени. Она имеет страницу в соцсети Instagram. Там певица время от времени выставляет различные раритетные фото, а также афиши своих проводимых концертов. Недавно знаменитость выложила совместный снимок с маленькой своей дочкой Илоной. Ей исполнилось 58 лет.
Эдита Пьеха в молодые годы много трудилась, при этом уделяя дочке довольно мало времени и внимания, про что исполнительница песен рассказала в очередном интервью. Теперь народная артистка об этом жалеет.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:11