АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Битва флагманов: Эксперты сравнили Huawei Mate 20 Pro, iPhone Xs Max и Samsung Galaxy Note 9
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Эдита Пьеха показала в Instagram архивное фото с дочкой Илоной

Эдита Пьеха выложила в Instagram архивную фотографию со своей дочкой Илоной. Таким образом, знаменитость поздравила Броневицкую с очередным днем рождения.
Эдита Пьеха показала в Instagram архивное фото с дочкой Илоной

Известная народная артистка решила не отставать от тенденций современного времени. Она имеет страницу в соцсети Instagram. Там певица время от времени выставляет различные раритетные фото, а также афиши своих проводимых концертов. Недавно знаменитость выложила совместный снимок с маленькой своей дочкой Илоной. Ей исполнилось 58 лет.

Эдита Пьеха в молодые годы много трудилась, при этом уделяя дочке довольно мало времени и внимания, про что исполнительница песен рассказала в очередном интервью. Теперь народная артистка об этом жалеет.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Составлен список авто, выпуск которых
Эдита Пьеха показала в Instagram
Австралийский биолог оценил мутантов в
Учёные: Способность отжиматься много
Планшет TH10GM2 от ECS получит ОС
Наташа Королева и Сергей Глушко сходили
Эксперты назвали привычки, убивающие
Дана Борисова отправила дочь на
Американский физик заявил о возможном
Дочь Татьяны Навки попала в ДТП в
Nintendo может переоборудовать консоль
Скандально известная гимнастка Ольга
Эксперты назвали 5 способствующих
В Metro: Exodus нашли отсылку к
Создана полноценная Wikipedia для Apple
Учёные назвали 8 распространенных среди
Аркадия Укупника в молодости чуть не
Учёные: Сахар увеличивает вероятность
30 лет назад Филиппа Киркорова путали с
Составлен ТОП-3 немецких премиальных
В Австралии найдены гигантские следы
Максим Галкин обсудил с наследницей
О торговых возможностях системы «Портал
Роза Сябитова недоумевает, почему
Медики рассказали о целебных свойствах
NASA: На Землю летит 85-метровый
Компания Canon работает над
Бари Алибасов разделил многомиллионное
NASA: Конец Вселенной наступит из-за
Эксперты назвали 5 лучших автомобилей с
Просмотреть все новости